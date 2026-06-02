قال الشيخ عبدالله رشدي الداعية الإسلامية، إن فيلم برشامة احتوى عِدة مشاهدة فيها شيء ليس بالهيِّنِ من الضَّحك والمرح في أشياء تتعلق بالدين، مضيفا:" لا شك أننا نعلم أن دين الله ليس معبثَةً ولا باباً للإضحاك".

وأضاف عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه لا شك أننا نعلم أن جعل بعض الأمور الدينية مثاراً للتَّنَدُّرِ هو فعل قد ذمَّه الله وعاب فاعليه، متسائلًا:"لستُ أدري علامَ يقوم بعضُ صُنَّاعِ الفنِّ بلمز الدين وغمزِه بين تارةٍ وأخرى؟!".



وأشار رشدي، إلى أن المشاركين في العمل نجوم أضحكونا كثيراً وربما منهم من نحب أعماله، لكننا أيضا يجب أن ننتبه إلى أن الدين ليس مجالاً للكوميديا بحال من الأحوال، وقد رأيتُ بعض المقاطع من هذا الفيلم، ولا أنكر أنه قد ساءني وهالني ما رأيت".

وتابع:"فبالله اجعلوا لدين الله حُرمةً وقوا أنفسَكم وأهليكم التعرض لدين الله بمثل هذه الأفعال التي لا يرضى عنها مؤمن يحب الله ورسوله، ودعوني أقول: لعل المشاركين في العمل لا يقصدون الاستهزاء ولا يريدونه بقدر ما يستهدفون إسعاد الجماهير، لكن هذا ليس مبررا ولا عذرا مقبولاً على فرض وجوده، ثم على فرض وجوده فلدينا علماء كان يمكن استشارتُهم وعرضُ السيناريو عليهم قبل اعتماده حتى لا نقع في مثل هذه الكوارث الدينية".

وأوضح:" نرجو الانتباه لهذه الأمور؛ أسعدوا الجماهير بتقديم ما يرضى عنه الله، وهو ما كان خاليا من الإسفاف والعُرْي والتلامس والإغراء ونحو ذلك مما حرَّمَه الشرعُ الشريف، لا زلتُ أقول إنه يمكننا تقديمُ أعمال خليةٍ عن معصية الله، فالله ما أباح لنا ارتكابَ المعصيةِ لإضحاكِ الجماهير".