شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات المعرض السياحي الدولي ITB China 2026 بمدينة شنغهاي الصينية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني وزيادة معدلات الترويج للمقصد السياحي المصري.

ويُعد معرض ITB China أحد أبرز المعارض السياحية المتخصصة في السوق الصيني، حيث شارك في دورته الحالية عارضون من أكثر من 50 دولة، إلى جانب كبار منظمي الرحلات وشركات السياحة ومنصات الحجز الإلكتروني العاملة في الصين.

وافتتحت الجناح المصري مها العناني، نائب قنصل مصر العام في شنغهاي، بحضور وفد الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الذي ضم بسمة عزت، مسؤولة ملف الصين بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية، والمهندس عبد الحليم يحيى، عضو الإدارة العامة للمعارض والفعاليات بالهيئة.

وأكد الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع منظمي الرحلات والشركاء السياحيين في الصين، خاصة في ظل تسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة و6 مدن صينية، بما يدعم زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وأشار في بيان، إلى أن الهيئة تنفذ حاليًا عددًا من الأنشطة الترويجية في السوق الصيني، من بينها حملات دعائية مشتركة وجلسات تعريفية عبر الإنترنت للترويج للمنتج السياحي المصري، بمشاركة ممثلي شركات السياحة، إلى جانب عرض أفلام ومواد ترويجية تبرز تنوع المقاصد والأنماط السياحية المصرية.

وخلال فعاليات المعرض، قدم وفد الهيئة عرضًا ترويجيًا استعرض أبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر، والمنتجات السياحية المتنوعة التي تلبي اهتمامات السائح الصيني. كما عقد الوفد سلسلة من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وممثلي منصات السفر الإلكترونية، من بينها Trip.com وTongcheng وMeituan، لبحث فرص التعاون خلال الفترة المقبلة وزيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين.

وشاركت مصر في المعرض بجناح صُمم على هيئة معبد فرعوني، يضم شاشات لعرض الأفلام الترويجية الخاصة بالمقصد السياحي المصري. وبلغت مساحة الجناح 171 مترًا مربعًا، بزيادة قدرها 54 مترًا مربعًا مقارنة بالعام الماضي، كما ضم 19 عارضًا من شركات السياحة والفنادق المصرية العاملة في السوق الصيني.