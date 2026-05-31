تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا قيل إنها لسائح إيطالي شارك أهالي قرية الضبعية التابعة للبر الغربي بمحافظة الأقصر في أعمال تعبئة وتغليف وتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

سائح إيطالي يلفت الأنظار في الأقصر

وبحسب روايات متداولة، فإن السائح الإيطالي، ويدعى "لوكا"، كان يقوم بجولة سياحية بالدراجة الهوائية بين عدد من قرى البر الغربي بالأقصر، قبل أن يلفت انتباهه تجمع عدد من الأهالي أثناء تجهيز لحوم الأضاحي وتوزيعها على المستحقين.

وأشارت الروايات إلى أن السائح توقف للاستفسار عن طبيعة المناسبة، حيث شرح له الأهالي تفاصيل شعيرة الأضحية والعادات المرتبطة بها خلال أيام عيد الأضحى.

اهتمام بالتعرف على الشعائر والعادات المصرية

وأبدى السائح اهتمامًا بالتعرف على هذه المناسبة الدينية والاجتماعية، قبل أن يطلب المشاركة مع الأهالي في أعمال التعبئة والتوزيع، في مشهد حظي بترحيب واسع من أبناء القرية الذين أشادوا بروحه الودية ورغبته في الاندماج مع المجتمع المحلي.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

ولاقت الصور المتداولة تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون نموذجًا للتقارب الإنساني والتواصل الثقافي بين الزوار الأجانب وأهالي الأقصر، الذين يشتهرون بحسن الاستقبال والكرم في التعامل مع السائحين من مختلف الجنسيات.

إشادة بروح المشاركة

وأعرب عدد من المتابعين عن إعجابهم بالمشهد الذي جمع بين سائح أجنبي وأهالي القرية في عمل خيري وإنساني، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس الصورة الإيجابية للمجتمع المصري وقيم التكافل التي تبرز بوضوح خلال المناسبات الدينية والأعياد.