شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية انتهت بوفاة طفلة في يوم احتفالها بعيد ميلادها السابع، إثر سقوطها من شرفة منزل عمها أثناء لهوها مع عدد من الأطفال.

إصابات أودت بحياتها

وكانت الطفلة "نور ح.ع"، البالغة من العمر 7 سنوات، تحتفل بعيد ميلادها داخل منزل عمها، قبل أن تسقط من شرفة المنزل في لحظات مأساوية، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة.

بلاغ للمستشفى وتحرك أمني

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول الطفلة إلى مستشفى الخانكة المركزي مصابة بكسور في الجمجمة ونزيف حاد بالمخ، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها فور وصولها للمستشفى.

التحريات تكشف ملابسات الحادث

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز الخانكة إلى موقع الحادث، وبالفحص والتحريات الأولية تبين أن الطفلة كانت تلهو مع عدد من الأطفال داخل منزل عمها تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلادها السابع، قبل أن تسقط من الشرفة.

قرار جهات التحقيق

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5421 لسنة 2026 إداري مركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

التصريح بالدفن

وعقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، لتصرح جهات التحقيق بدفن جثمان الطفلة وتسليمه لذويها ليوارى الثرى.