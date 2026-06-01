بدأ اليوم الأحد سريان قرار إيقاف رحلات البالون الطائر التجارية بمحافظة الأقصر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات السنوية المتبعة خلال فصل الصيف، حفاظًا على معايير السلامة الجوية في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.



وكانت سلطات الطيران المدني، بالتنسيق مع الشركة المصرية للمطارات، قد أعلنت وقف نشاط طيران البالون التجاري اعتبارًا من 1 يونيو 2026 وحتى 30 أغسطس 2026، بناءً على طلب جماعي تقدمت به جميع شركات البالون العاملة بالمحافظة.



ويهدف القرار إلى تعزيز إجراءات السلامة والأمان وتهيئة الظروف المناسبة للتشغيل، خاصة مع تأثر رحلات البالون بالعوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف.



ويعد البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية التي تشتهر بها الأقصر، حيث يجذب آلاف السائحين سنويًا للاستمتاع بمشاهدة المعابد والمواقع الأثرية من السماء خلال رحلات الفجر.

ومن المقرر أن تستأنف شركات البالون رحلاتها التجارية مجددًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، بالتزامن مع بداية الموسم السياحي الشتوي، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين على هذه التجربة السياحية الفريدة.