قررت محكمة الأسرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر 3 دعاوى قضائية أقامتها طليقة الفنان بيومي فؤاد ضده، والتي تطالبه فيها بمؤخر الصداق، ونفقتي المتعة والعدة، إلى جلسة 16 يونيو المقبل.

وكانت نيابة الأسرة قد استمعت في وقت سابق لأقوال الشهود في 4 دعاوى مقامة من طليقة الفنان، تحمل أرقام 179 و180 و181 و182 لسنة 2026 أسرة، والمتعلقة بنفقة المدرسة، وأجر المسكن، والحضانة الخاصة بطفلهما.

تطورات جديدة في النزاع القضائي بين بيومي فؤاد وطليقته

وكشفت طليقة الفنان بيومي فؤاد، أنها حصلت مؤخراً على حكم قضائي بالولاية التعليمية للطفل، مشيرة إلى أنها اضطرت طوال الفترة الماضية لتحمل كافة المصروفات الخاصة به بشكل كامل، بعد تعثر الوصول إلى أي حلول ودية بين الطرفين.

وأضافت أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة طويلة، وقام محاميها بالتواصل مع الفنان لإنهاء الأزمة بعيداً عن ساحات المحاكم، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الاستجابة وتأكيد الفنان عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة - بحسب قولها - مما دفعها للجوء إلى القضاء لضمان حقوق الطفل القانونية.

