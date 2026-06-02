خرج يبحث عن لقمة العيش.. مصرع عامل بصعق كهربائي داخل مصنع بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

04:29 م 02/06/2026

لقي عامل مصرعه أثناء أداء عمله داخل أحد مصانع البطاطس بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، بعدما تعرض لصعق كهربائي مفاجئ من إحدى الماكينات، وسط حالة من الحزن بين زملائه وأسرته.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد ورود بلاغ بوفاة عامل داخل مصنع بمدينة السادات.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين مصرع العامل "إ.ع"، 43 عامًا، إثر تعرضه لصعق كهربائي من إحدى الماكينات أثناء العمل داخل المصنع، ما أدى إلى توقف عضلة القلب
ونُقل العامل إلى مستشفى السادات في محاولة لإنقاذه، إلا أن محاولات إسعافه باءت بالفشل، وتم إعلان وفاته.

واستمعت الجهات المختصة إلى أقوال عدد من العاملين بالمصنع وزملاء المتوفى، كما بدأت مراجعة ظروف وملابسات الحادث للتأكد من أسباب وقوعه.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها لاستكمال الفحص واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وزير المالية: ضريبة القيمة المضافة على غاز المنازل تتحملها الشركات لا المواطنون
