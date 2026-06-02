تصوير- نادر نبيل:

غاب نجوم الفن عن جنازة الفنانة سهام جلال التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد حسن الشربتلي، ولم يحضر الجنازة من نجوم الفن سوى الفنان أحمد منير.

رحيل الفنانة سهام جلال

فوجئ جمهور الفنانة سهام جلال بخبر رحيلها صباح اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة أسفرت عن دخولها إلى غرفة العمليات من أجل إجراء عملية جراحية.

داليا مصطفى تطلب التصدق على روح سهام جلال

وطلبت الفنانة داليا مصطفى من جمهورها ومتابعيها التصدق على روح الفنانة سهام جلال، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء وسط صدمة الوسط الفني.

ونشرت داليا مصطفى صورة للفنانة الراحلة سهام جلال عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "الله يرحمها ويغفر لها لو كلنا عملنا كده لكل مرحوم ولو بجنيه هيفرق معاه جدا وكلنا عندنا علي الموبيل ابلكيشن لده حقيقي مش هياخد منك دقيقة واكيد هترد ليك وكلنا محتاجين ده في يوم من الايام الدنيا مش باقيه لحد الله يرحمك ويغفرلك يارب".

اقرأ أيضا:

قبل رحيلها.. الفنانة سهام جلال: كلمت أحمد السقا وأمير كرارة ومحدش شغلني ولا ساعدني- فيديو





خـاص| أول رد من رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي على إلغاء الدورة الـ42



