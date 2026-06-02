أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين ويليام بولتي، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان ورئيس مجلس إدارة مؤسستى فاني ماي فريدي ماك للرهن العقاري، قائمًا بأعمال مدير وكالة الاستخبارات الوطنية.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، اليوم الثلاثاء: "يتمتع ويليام بخبرة واسعة في إدارة أكثر القضايا حساسية في أمريكا وسلامة واستقرار الأسواق، وإدارة أكثر من 10 تريليونات دولار في فاني ماي/فريدي ماك، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عما كان عليه الوضع قبل 12 شهرًا فقط".

وأضاف: "خلال هذه الفترة، سيستمر في منصبه كمدير للوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، ورئيس مجلس إدارة فاني ماي/فريدي ماك. أهنئ المدير بولت".