زار الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق ورئيس اللجنة العليا لمصالحات الأزهر، مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد أزهري، لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الحادث، وزيارة المصابين، وذلك نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

استقبال رسمي ومشاركة قيادات الأزهر

وكان في استقبال الوفد عدد من قيادات الأزهر بأسيوط، بينهم الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والشيخ سيد عبد العزيز رئيس بيت العائلة المصرية فرع أسيوط، والدكتور علي محمود رئيس لجنة المصالحات فرع أسيوط، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة وقيادات الوعظ والإرشاد.

اجتماعات موسعة لمتابعة جهود المصالحات

وعقد الدكتور عباس شومان سلسلة من الاجتماعات، بدأها بمقر جامعة الأزهر، حيث ناقش دور الأزهر في إنهاء الخصومات الثأرية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى رصد عدد من النزاعات الجاري العمل على حلها. كما التقى أعضاء لجنة المصالحات في أسيوط وأبنوب استعدادًا للتحرك الميداني.

مواساة أسر الضحايا

وتوجه الوفد إلى أسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث الذي أودى بحياة عشرة من أبناء المركز، لتقديم التعازي والمواساة، والتأكيد على دعم الأزهر الكامل للعائلات المنكوبة.

تأكيد على نشر ثقافة التسامح

وأكد شومان أن لجنة المصالحات بالتعاون مع مديريات الأمن تبذل جهودًا كبيرة لنشر ثقافة العفو والتسامح، بدعم مستمر من الإمام الأكبر، موجهًا الشكر للعائلات التي تُفضل الصلح وتنبذ العنف لما له من آثار مدمرة على المجتمع.

دور الأمن في إنهاء الخصومات

من جانبه، شدد الدكتور محمد عبد المالك على استمرار جهود الأجهزة الأمنية في دعم ثقافة التسامح والعمل على إنهاء النزاعات، بما يسهم في القضاء على ظاهرة الثأر وتحقيق الاستقرار.

أهمية تكاتف الجهود لتحقيق السلم المجتمعي

وأوضح الدكتور علي محمود أن تحقيق الأمن المجتمعي يتطلب تضافر جميع الجهات، مؤكدًا أن تغليب الصلح على الخصومة يمثل مطلبًا شرعيًا يسهم في استقرار الوطن وتقدمه.

نشر القيم المجتمعية واحتواء الفتن

وأشار الشيخ سيد عبد العزيز إلى أن لجنة المصالحات تسعى لاحتواء الفتن في مهدها ونشر قيم الخير، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، داعيًا إلى نبذ العنف والالتزام بالقانون، وترسيخ ثقافة العفو باعتبارها سمة من سمات المتقين.

زيارة المطرانية لتأكيد وحدة الصف

ومن المقرر أن يتوجه الوفد إلى مطرانية أبنوب للقاء الأنبا بيسنتي مطران أبنوب والفتح، لتقديم العزاء والتأكيد على روح التسامح ووحدة الصف ونبذ العنف.

تحركات نيابية لاحتواء الأزمة

في سياق متصل، كشف النائب اللواء عصام العمدة عن تحركات مكثفة لاحتواء تداعيات الحادث، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين نتيجة إطلاق نار عشوائي، مؤكدًا العمل على تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الأزمة.

لقاء شيخ الأزهر وتشكيل لجنة عليا

وأشار إلى توجه وفد يضم شخصيات عامة إلى محافظة الأقصر للقاء الإمام الأكبر، الذي استجاب فورًا ووجّه بتشكيل لجنة صلح عليا برئاسة الدكتور عباس شومان، للتحرك السريع وإنهاء الخصومة.

جهود ميدانية لتعزيز الاستقرار

وأكد العمدة أن هذه الخطوات تأتي استكمالًا لجولات ميدانية لاحتواء الموقف، مشددًا على أن الحادث فردي ولا يعبر عن طبيعة العلاقات الوثيقة بين أبناء أبنوب، ومؤكدًا أهمية الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي.

دور الأزهر في إخماد الفتن

وتعد هذه المبادرة تأكيدًا للدور الوطني والإنساني للأزهر الشريف في إخماد الفتن وتعزيز قيم التسامح، وسط آمال بأن تسهم الجهود الحالية في فتح باب الصلح الشامل وإنهاء الخصومات الثأرية برعاية مباشرة من الإمام الأكبر.