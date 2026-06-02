من المزرعة إلى المستشفى.. ننشر أسماء 21 مصاباً بالتسمم في المنيا

كتب : جمال محمد

06:10 م 02/06/2026

حصل مصراوي على أسماء 21 عاملاً، بينهم عدداً من الأطفال، أصيبوا بتسمم غذائي، عقب تناولهم عنب داخل إحدى المزارع بمركز سمالوط.

وضمت أسماء المصابين:

رجب دكروري، 19 سنة، أحمد أشرف، 16 سنة، رضا عبدالحكيم، 40 سنة، أحمد ناصر، 16 سنة، محمد رجب رمضان، 16 سنة، فرحانة محمد، 38 سنة، حازم عبدالنبي، 15 سنة، يوسف رضا علي، 12 سنة، فاطمة رجب، 16 سنة، حجاج سيد، 28 سنة، ومحمد أشرف نادي، 17 سنة.

كما أصيب: أحمد محمد درويش، 10 سنوات، محمد رجب، 16 سنة، صباح جارحي محمد، 44 سنة، محمد جمال محمد، 18 سنة، عبدالله محمد أحمد، 17 سنة، محمد حمادة، 17 سنة، محمد رمضان، 16 سنة، نجوى عبدالحكيم، 30 سنة، و 2 آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً بوصول عدداً من العمال المصابين بإشتباه تسمم غذائي إلى مستشفى سمالوط التخصصي، ويظهر عليهم علامات الإعياء " قيء وآلام بالبطن" .

جرى إسعاف المصابين، وبسؤالهم أقروا بتناولهم عنب داخل إحدى المزارع، ويرجع عدم تطهيره وتنظيفه بشكل جيد قبل التناول.

تم تقديم العلاج اللازم للمصابين، وحالتهم مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

