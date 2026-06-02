تجديد الثقة في مديري 15 مستشفى عام بالإسكندرية

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء تجديد الثقة في مديري 15 مستشفى تابعة للمديرية، موجها الشكر والتقدير لهم على ما بذلوه من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية.

وأكد وكيل الوزارة أن النجاحات المتحققة داخل منظومة المستشفيات جاءت نتاج تعاون القيادات وحرصهم المستمر على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

أسماء مديري المستشفيات بعد تجديد الثقة

شمل قرار تجديد الثقة تكليف الدكتور النادي النادي يوسف مديرا لمستشفى الجمهورية العام، والدكتور أحمد مجدي شحاتة مديرا لمستشفى رأس التين العام، والدكتور محمد عرابي عرابي مديرا لمستشفى برج العرب المركزي، والدكتور حسام مسعد السيد مديرا لمستشفى أبو قير العام، بالإضافة إلى تكليف الدكتور عماد ممدوح الشافعي مديرا لمستشفى العامرية العام.

كما تضمن القرار استمرار الدكتورة هدى رمضان أبو طالب مديرا لمستشفى جمال حمادة المركزي، والدكتور وليد مختار محمد مديرا لمستشفى صدر المعمورة، والدكتور محمد إبراهيم منصور مديرا لمستشفى صدر كوم الشقافة، والدكتورة إيمان شكري عبد الرحمن مديرا لمستشفى أطفال الرمل، والدكتور عصمت محمد إبراهيم مديرا لمستشفى أطفال الأنفوشي.

وتضمنت التكليفات تجديد الثقة في الدكتورة ريهام سمير أبو اليزيد مديرا لمستشفى أطفال فوزي معاذ، والدكتور شريف إبراهيم إسماعيل مديرا لمستشفى الحميات والجهاز الهضمي، والدكتور أحمد محمد لطفي خطاب مديرا لمستشفى الرمد العام، والدكتورة أمل الشبراوي مديرا لمستشفى صلاح العوضي، والدكتورة عزة أحمد صبري مديرا لمستشفى دار إسماعيل للولادة.

تطوير الأداء الصحي ورؤية مصر 2030

أوضح وكيل وزارة الصحة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل الدؤوب بما يواكب توجهات الدولة ويدعم تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة في القطاع الصحي طبقا لرؤية مصر 2030.

وأكد بدران أن هذه التكليفات تستهدف استقرار الهياكل الإدارية بالمستشفيات لضمان تقديم رعاية صحية متميزة تليق بالمواطنين، مع الاستمرار في أعمال التقييم والمتابعة لرفع كفاءة المنظومة ككل.