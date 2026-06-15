نشر برنامج ET بالعربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو يضم لقاءات مع نجوم الفن ورسائل صوتية لآخرين يدعمون المنتخب المصري قبل مباراته الأولى ضمن بطولة كأس العالم 2026، والتي تجمعه بمنتخب بلجيكا.

هشام ماجد

وقال الفنان هشام ماجد "واثق إن شاء الله إنهم هيقدموا بطولة ترضي الشعب المصري كله، وأتوقع محمد صلاح يحرز أول هدف ومتفائل خير بـ حمزة عبدالكريم".

أمير المصري ومحمد عبدالرحمن

وقال الفنان أمير المصري "إن شاء الله نكسب جيم واحد وبعدها هبقى متطمن ومبسوط"، وتمنى الفنان كريم قاسم وصول المنتخب إلى الدور الـ16 مؤكدًا قدرة المنتخب على تحقيق ذلك، وأكد الفنان محمد عبدالرحمن أن لديه شعور بأن مصر سوف تصل للنهائي "عندي حاجة بتقولي كده ويا رب تبقى حقيقة وأتمنى أشوف حمزة عبدالكريم متألق ومحمد صلاح كذلك"، مشيرا إلى أنه عادة ما يشاهد المباريات مع صديقه الفنان أوس أوس.

محسن منصور وياسر جلال وحسن الرداد

وقال الفنان محسن منصور "ربنا يكرم الفريق ومنتخبنا وحسام حسن، قلبا وقالبا إحنا معاهم وأعتقد أول هدف سوف يكون من نصيب عمر مرموش"، وفي تسجيل صوتي دعم الفنان ياسر جلال لاعبي المنتخب: "كل التوفيق والدعم للمنتخب القومي ربنا يوفقهم".

وعلق الفنان حسن الرداد "متوقع محمد صلاح أول حد يجيب جون"، بينما توقعت الفنانة هنادي مهنا أن الهدف الأول من نصيب مرموش أو صلاح، لافتة إلى أنها تشاهد المباريات مع والدها الموسيقار هاني مهنا.

هنيدي وعمرو عابد

وقال الفنان عمرو عابد "يارب خير وما نرجعش بدري"، وفي رسالة صوتية قال الفنان محمد هنيدي "بقول للمنتخب المصري كلنا قاعدين مستنيينكم وإن شاء الله تفرحونا".

ويلتقي المنتخب المصري اليوم الاثنين 15 يونيو بالمنتخب البلجيكي في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الجولة الأولى، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



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