كشفت تقييمات استخباراتية غربية، نقلها موقع بلومبرج، أن إيران تمكنت على الأرجح من إعادة تشكيل أجزاء واسعة من ترسانتها الصاروخية خلال فترة وقف إطلاق النار، كما عززت مخزونها العسكري بإمدادات جديدة من الأسلحة الروسية، ما يمنحها قدرة كبيرة على استئناف الرد العسكري في حال تجدد المواجهات.

مخزون صاروخي كبير

وبحسب التقييمات، ما زالت طهران تحتفظ بنحو ثلاثة أرباع مخزون الذخائر الذي كان بحوزتها قبل اندلاع الحرب، مع وجود إمكانية لإعادة زيادة هذا المخزون بوتيرة نسبياً سهلة.

وأشارت التقديرات إلى أن إيران حصلت على صواريخ روسية جديدة لم يُكشف عن نوعها، ويُعتقد أنها صُنعت خلال العام الماضي قبل وصولها إلى المخزون الإيراني.

كما رجحت التقييمات أن تكون السلطات الإيرانية قد استغلت فترة الهدنة لإعادة تشغيل مستودعات صواريخ كانت مدفونة تحت الأنقاض، إضافة إلى نقل كميات إضافية من الإمدادات العسكرية إليها.

ونقل بلومبرج عن مصدر مطلع قوله إن إيران لا تزال تمتلك القدرة على تصنيع طائرات مسيرة جديدة من طراز "شاهد"، شريطة توافر المواد الأساسية اللازمة للإنتاج، مثل الألياف الزجاجية والمتفجرات وأنظمة التوجيه والمحركات.

وأوضح المصدر أن الحصول على بعض هذه المواد، ولا سيما المتفجرات، قد أصبح أكثر صعوبة بعد أسابيع من عمليات القصف التي تعرضت لها البلاد.

وفي المقابل، رأت بيكا واسر، رئيسة قسم الشؤون الدفاعية في بلومبرج إيكونوميكس، أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها المتعلقة بشل القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية أو إضعاف برنامج الصواريخ الإيراني بصورة كبيرة.

وأضافت أن إيران أظهرت مستوى ملحوظاً من المرونة والقدرة على استعادة قدراتها العسكرية، مؤكدة نجاحها في إعادة بناء أجزاء مهمة من ترسانتها الصاروخية خلال فترة زمنية قصيرة.