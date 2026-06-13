قضت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض عليه بمعاقبة المتهم كروان مشاكل بالحبس مع الشغل سنتين وكفالة 50 ألف جنيه وغرامة مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في واقعة اتهامه بنشر مقطع فيديو خادش للحياء والقيم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزى، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد على والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وسكرتير المحكمة محمد شعبان وعبد الله سعيد.

إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة

كانت نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية، المتهم "أ.ع.م" وشهرته "كروان مشاكل" إلى محكمة جنح الاقتصادية لمحاكمته، بتهمة نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" من شأنه خدش الحياء العام.

هيئة المحكمة

فيديو يحتوي عبارات خادشة للحياء العام

ووفقًا لأوراق القضية التي حملت رقم 855 لسنة 2026 جنح الاقتصادية نشر المتهم مروان مشاكل في غضون شهر مايو 2026 مقطع فيديو مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، يحتوي على عبارات خادشة للحياء العام.

القبض على كروان مشاكل

وألقي القبض على المتهم من خلال قوة أمنية بالإسكندرية وفقًا لمواد الاتهام بالمادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات.

إخلاء سبيل كروان مشاكل على ذمة التحقيقات

وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.