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أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، جولة تفقدية موسعة بورشة السد العالي الجديدة بمحافظة أسوان.

وتأتي الجولة في مستهل زيارة ميدانية تشمل محافظتي أسوان والأقصر؛ لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة، والاطمئنان على انتظام العمل بكافة مرافق النقل والمواصلات.

جاهزية فنية تخدم 34 قطاراً يومياً

واطلع الوزير خلال جولته على أعمال الاستعداد الفني للقطارات العاملة على خط (السد العالي / القاهرة)، وتأكد من جاهزية العربات والجرارات، وكفاءة فرق العمل، ومستوى التأمين الفني المطبق داخل الورشة، بما يضمن الحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمان وانتظام حركة التشغيل اليومية.

واستمع وزير النقل إلى شرح تفصيلي حول إمكانيات الورشة الجديدة التي نفذتها الشركة القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية (إحدى شركات وزارة النقل)، والتي تمثل إضافة نوعية ومنظومة دعم فني قوية للهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ حيث تضم الورشة 9 سكك حديدية (7 سكك داخل السقيفة و2 سكة بحوش الورشة)، مما يتيح تنفيذ مختلف أعمال الفحص والصيانة الوقائية وفق أحدث المعايير التشغيلية.

وتتولى الورشة يومياً خدمة وتجهيز 34 قطاراً بأسوان، تشمل:

8 قطارات VIP.

14 قطاراً روسياً مكيفاً.

8 قطارات روسية ذات تهوية ديناميكية.

4 قطارات ضواحي.

وتمتد أعمال الورشة لتشمل الفحص الفني قبل انطلاق الرحلات، والمراجعة الشاملة عقب وصولها، بما في ذلك تغيير لقم الفرامل، واستعدال المشايات، وأعمال اللحام والصيانة المختلفة.

الصيانة خط الدفاع الأول عن الركاب

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن أعمال الصيانة والتأمين الفني تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على كفاءة التشغيل وانتظام حركة القطارات، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ كافة الأعمال الفنية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان للركاب واستدامة كفاءة الأصول والمعدات الحديثة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تنفذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير منظومة السكك الحديدية ترتكز على 7 محاور رئيسية، تشمل: تطوير الوحدات المتحركة، وتطوير البنية الأساسية، وتحديث نظم الإشارات والاتصالات والتحكم، وتطوير منظومة التأمين الفني والورش، والارتقاء بالعنصر البشري، بالإضافة إلى تحديث الهيكلين التنظيمي والمالي للهيئة.

تطوير وإنشاء 41 ورشة على مستوى الجمهورية

وفي ختام جولته، أوضح وزير النقل أن الوزارة انتهت بالفعل من تطوير 33 ورشة قائمة على مستوى الجمهورية، كما تم الانتهاء من إنشاء 8 ورش جديدة بالكامل من إجمالي 11 ورشة مستهدفة، وجارٍ العمل المكثف لاستكمال الورش الثلاث المتبقية، بما يواكب الطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة الجرارات والعربات الحديثة، ويضمن توفير أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة لشبكة السكك الحديدية المصرية كأحد أهم شرايين التنمية المستدامة بالبلاد.