نجح الفريق الطبي بوحدة السموم بمستشفى كفر الشيخ العام، اليوم السبت، في إنقاذ حياة شاب من موت محقق، إثر تعرضه للدغة ثعبان سام من الأنواع الخطيرة المسببة للشلل العصبي وتوقف الجهاز التنفسي.

ويأتي هذا النجاح الطبي في إطار التطوير المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، وتحت رعاية المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين عبد الرازق مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام.

طوارئ واستجابة سريعة لإنقاذ مصاب

وكان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام قد استقبل شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً، في حالة إعياء شديدة وتدهور حاد في الوظائف الحيوية نتيجة لدغة الثعبان.

وجرى تقييم الحالة الصحية والتعامل معها بدقة وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة لوزارة الصحة؛ حيث جرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي إثر ظهور أعراض الفشل التنفسي الحاد، مع حقنه بالمصل المضاد لسم الثعبان بالجرعات المقررة، ونقله تحت الملاحظة الدقيقة إلى وحدة العناية المركزة.

وأسفرت الجهود المكثفة والمتابعة اللحظية من الأطباء وهيئة التمريض عن استجابة الحالة للتحسن التدريجي؛ حيث تمكن الفريق الطبي من فصل المريض بنجاح عن جهاز التنفس الصناعي بعد استقرار علاماته الحيوية، وتماثله التام للشفاء حتى غادر المستشفى بحالة صحية جيدة.

وجرت خطة الإنقاذ والاضطلاع بها تحت إشراف الدكتورة إسراء بلتاجي، رئيس وحدة السموم بمستشفى كفر الشيخ العام ومسؤول السموم بمديرية الشؤون الصحية.

وشارك في التعامل الفوري مع الحالة قائمة من أطباء المستشفى ضمت كلاً من: محمد متولي شاهين، ومحمد عبد المنصف محمد، ومحمد علاء الدين حنورة، ومحمد عاطف عبد السلام، وسعد عبد الواحد سعد، وعبد الرحمن السيد أرني، وأحمد محمد شتا، وحازم سامي شريف، بالتعاون والتنسيق الكامل مع فريق تمريض العناية المركزة بالمستشفى.