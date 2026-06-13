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ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، لمتابعة الاستعدادات النهائية لتشغيل المنظومة بالمحافظة، التي تعد أولى محافظات المرحلة الثانية من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال جولة الوزير الميدانية بمحافظة المنيا، بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وعدد من قيادات القطاع الصحي والتنفيذي بالمحافظة.

وزير الصحة: المنيا تمثل محطة مهمة في المرحلة الثانية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، التي يقترب عدد سكانها من 7 ملايين نسمة، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل المؤسسي المتكامل والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة.

ووجه الوزير الشكر لكافة الجهات المشاركة في تجهيز المنشآت الصحية، مؤكدًا أهمية التعاون مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص باعتبارهما شريكين أساسيين في نجاح المنظومة.

جاهزية 10 مستشفيات و60 منشأة رعاية أولية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش جاهزية 10 مستشفيات تمهيدًا لنقل تبعيتها إلى هيئة الرعاية الصحية.

وأضاف أن المحافظة انتهت من تجهيز 60 منشأة للرعاية الأولية، تشمل 49 وحدة صحية و11 مركزًا طبيًا، تخدم نحو مليون و283 ألف مواطن، فضلًا عن اعتماد 29 منشأة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

تفعيل التحول الرقمي في 15 منشأة صحية

أشار متحدث الوزارة، إلى الانتهاء من تطبيق منظومة التحول الرقمي في 15 منشأة صحية بالمحافظة، في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة التشغيل.

وأضاف أن الوزير وجه بسرعة توفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال تجهيز المنشآت الصحية وفق أعلى معايير الجودة.

وزير الصحة: تشغيل تجريبي لمدة عام لتحسين المنظومة

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية تشغيل المنظومة بصورة تجريبية لمدة عام كامل، بهدف متابعة الأداء وتحسين جودة الخدمات بشكل مستمر.

وأكد ضرورة تقديم خدمات صحية متقدمة تشمل الجراحات الدقيقة والمعقدة وفق أفضل المعايير الطبية.

محافظ المنيا: المنظومة ستحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية

من جانبه، أشاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالجهود المبذولة استعدادًا لإطلاق المنظومة، مؤكدًا أنها ستسهم في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

رئيس جامعة المنيا: 9 مستشفيات بطاقة 1700 سرير جاهزة للدعم

استعرض الدكتور عصام الدين صادق، رئيس جامعة المنيا، استعدادات الجامعة للمشاركة في المنظومة، موضحًا أن الجامعة تمتلك 9 مستشفيات جامعية بطاقة استيعابية تصل إلى 1700 سرير، من بينها 4 مستشفيات حاصلة على الاعتماد.

وعقب الاجتماع، التقى وزير الصحة مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث آليات التعاون المشترك وتذليل أي تحديات قد تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بما يضمن نجاحها وتحقيق أهدافها.