مصر وشيتشنج الصينية تبحثان توسيع التعاون الاستثماري

استقبلت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا رفيع المستوى من منطقة شيتشنج الصينية برئاسة وانج بو، لبحث تعزيز التعاون الاستثماري وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.

وأكدت منصور أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرة إلى أنها تمتد لأكثر من 70 عامًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، ما أسهم في بناء شراكة اقتصادية قوية بين الجانبين.

قطاعات واعدة للتعاون الاستثماري

وتناول اللقاء فرص التعاون في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والسيارات والخدمات المالية، إلى جانب بحث سبل تمويل الشركات الصينية الراغبة في العمل داخل مصر.

واتفق الجانبان على إعداد وفد يضم 16 شركة صينية كبرى لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، لاستكشاف الفرص الاستثمارية ودراسة مشروعات جديدة.

كما ناقش الطرفان إمكانية افتتاح مكتب تمثيل استثماري في شيتشنج، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.