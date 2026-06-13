تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة رشيد للبترول، وذلك خلال جولته بمحافظة البحيرة، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وقيادات قطاع البترول ومسؤولي عدد من الشركات العالمية العاملة في مصر.

مدبولي: جذب استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف

أكد رئيس الوزراء، أن قطاع البترول يحظى باهتمام كبير من الدولة، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير المزيد من التيسيرات والحوافز لجذب الاستثمارات الجديدة وتشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات إضافية في أنشطة البحث والاستكشاف.

وأوضح أن الدولة تستهدف مضاعفة الإنتاج لتلبية الاحتياجات التنموية والإنتاجية والاستهلاكية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لقطاع الطاقة، بما يدعم توجه مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء أعاد الثقة للمستثمرين

أكد المهندس كريم بدوي أن منطقة غرب الدلتا العميقة تمثل إحدى أهم مناطق إنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، وتُجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين قطاع البترول والشركات العالمية.

وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية والحوافز الاستثمارية، بالتوازي مع نجاح الدولة في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل في 10 يونيو الجاري، ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين وتسريع خطط التنمية وزيادة الإنتاج.

دخول حقل غرب مينا على خريطة الإنتاج نهاية العام

أوضح وزير البترول أن المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من مشروعات التنمية بالمنطقة أسهمتا في إضافة طاقات إنتاجية جديدة خلال عامي 2024 و2025.

كما أعلن أن حقل "غرب مينا" بالبحر المتوسط سيدخل مرحلة الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري، بمعدل مستهدف يبلغ 160 مليون قدم مكعب يوميًا، بعد الانتهاء من أعمال الربط على التسهيلات القائمة.

شل وبتروناس وكوفبيك تستعرض خططها الاستثمارية

التقى رئيس الوزراء، خلال الجولة، مسؤولي الشركات العالمية الشريكة في مشروعات الغاز والبترول بمصر، حيث استعرضت شركة "شل" أنشطتها الممتدة لأكثر من 110 أعوام في السوق المصرية، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير أصولها ودعم خطط تأمين الطاقة.

كما أكدت شركتا "بتروناس" الماليزية و"كوفبيك" الكويتية تطلعهما إلى تعزيز استثماراتهما وشراكاتهما في قطاع الغاز المصري خلال المرحلة المقبلة.

الشركات العالمية: إنهاء المستحقات رسالة ثقة قوية

أشاد مسؤولو الشركات العالمية بخطوة إنهاء مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل، مؤكدين أنها تمثل رسالة إيجابية تعكس قوة بيئة الاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية.

مدبولي يتفقد غرفة التحكم ويشكر العاملين

تفقد غرفة التحكم الرئيسية بمحطة استقبال ومعالجة الغاز التابعة لشركة رشيد للبترول، حيث استمع إلى شرح حول منظومة التشغيل وآليات استقبال ومعالجة الغاز وضخه بالشبكة القومية.

كما التقى فرق العمل من الشباب، موجهًا لهم الشكر والتقدير على جهودهم في إدارة وتشغيل أصول استراتيجية تسهم في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة ودعم التنمية الاقتصادية.