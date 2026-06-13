قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بشبرا الخيمة، إحالة أوراق فراش بمدرسة الشهيد باسم محسن الابتدائية بمنطقة الدقي إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض تلميذ بالصف الرابع الابتدائي داخل حمام المدرسة.

وكانت نيابة الدقي قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على أحد التلاميذ داخل حمام المدرسة التي يعمل بها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الدقي بلاغًا من والد الطفل، أفاد فيه بتعرض نجله البالغ من العمر 9 سنوات، والمقيد بالصف الرابع الابتدائي، للاعتداء من قبل فراش المدرسة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الطفل أبلغ أسرته بقيام المتهم باستدراجه إلى حمام المدرسة أكثر من مرة، حيث ارتكب بحقه أفعالًا مجرمة وفق ما ورد بأوراق القضية وتحقيقات النيابة.

وأفادت والدة الطفل خلال التحقيقات بأنها لاحظت تغيرًا في سلوك نجلها وحالته النفسية، وعقب الحديث معه عدة مرات أخبرها بتعرضه للاعتداء من قبل المتهم، مشيرة إلى أنه كان يهدده ويتعدى عليه بالضرب لمنعه من إبلاغ أسرته بما حدث.