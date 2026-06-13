إعلان

إحالة أوراق فراش مدرسة بالدقي إلى المفتي في اتهامه بهتك عرض تلميذ

كتب : أسامة علاء الدين

03:36 م 13/06/2026

إحالة أوراق متهم للمفتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بشبرا الخيمة، إحالة أوراق فراش بمدرسة الشهيد باسم محسن الابتدائية بمنطقة الدقي إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض تلميذ بالصف الرابع الابتدائي داخل حمام المدرسة.

وكانت نيابة الدقي قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على أحد التلاميذ داخل حمام المدرسة التي يعمل بها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الدقي بلاغًا من والد الطفل، أفاد فيه بتعرض نجله البالغ من العمر 9 سنوات، والمقيد بالصف الرابع الابتدائي، للاعتداء من قبل فراش المدرسة.
وكشفت التحريات والتحقيقات أن الطفل أبلغ أسرته بقيام المتهم باستدراجه إلى حمام المدرسة أكثر من مرة، حيث ارتكب بحقه أفعالًا مجرمة وفق ما ورد بأوراق القضية وتحقيقات النيابة.
وأفادت والدة الطفل خلال التحقيقات بأنها لاحظت تغيرًا في سلوك نجلها وحالته النفسية، وعقب الحديث معه عدة مرات أخبرها بتعرضه للاعتداء من قبل المتهم، مشيرة إلى أنه كان يهدده ويتعدى عليه بالضرب لمنعه من إبلاغ أسرته بما حدث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات الجيزة هتك عرض الدقي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد استغاثة الفنان أحمد صيام.. الداخلية تكشف حقيقة منع سكان كمباوند من
حوادث وقضايا

بعد استغاثة الفنان أحمد صيام.. الداخلية تكشف حقيقة منع سكان كمباوند من
الكوتشينة.. متى ظهرت لأول مرة فى التاريخ؟
علاقات

الكوتشينة.. متى ظهرت لأول مرة فى التاريخ؟
بلومبرج: إيران أعادت بناء ترسانتها الصاروخية خلال فترة الهدنة
شئون عربية و دولية

بلومبرج: إيران أعادت بناء ترسانتها الصاروخية خلال فترة الهدنة
حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
شئون عربية و دولية

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
إيران تعلن موعد مراسم جنازة ودفن المرشد الأعلى علي خامنئي
شئون عربية و دولية

إيران تعلن موعد مراسم جنازة ودفن المرشد الأعلى علي خامنئي

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان