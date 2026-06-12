شهدت قرية ورورة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، نشوب حريق داخل مزرعة دواجن تضم من الداخل ورشة نجارة، وذلك بجوار كوبري عثمان، ما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مزرعة دواجن تعمل بداخلها ورشة نجارة بناحية ورورة بجوار كوبري عثمان، وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب الحريق في أجزاء من المزرعة والورشة الملحقة بها، حيث ساعدت المواد الخشبية الموجودة داخل ورشة النجارة على تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف، ما استدعى سرعة التعامل مع الحريق لمنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران والسيطرة عليها وإخمادها بالكامل، كما جرى تنفيذ أعمال التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين، فيما أسفر الحريق عن بعض التلفيات المادية التي يجري حصرها وتقدير قيمتها من قبل الجهات المختصة.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط موقع الحريق لتسهيل أعمال الإطفاء والتأمين، بينما باشرت الجهات المعنية إجراءاتها القانونية للوقوف على أسباب اندلاع النيران وملابسات الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق، كما كلفت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان سبب نشوبه وتقدير حجم الخسائر الناتجة عنه.