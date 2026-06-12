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حريق مفاجئ يلتهم سيارتين فى المنيا -صور

كتب : جمال محمد

02:47 م 12/06/2026 تعديل في 03:15 م
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    احتراق سيارتين ملاكي فى المنيا بسبب حرارة الجو (2)
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    احتراق سيارتين ملاكي فى المنيا بسبب حرارة الجو (4)
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    احتراق سيارتين ملاكي فى المنيا بسبب حرارة الجو (3)

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شهد حي شمال مدينة المنيا، اليوم الجمعة، نشوب حريق مفاجىء في سيارة ملاكي وامتد لسيارة مجاورة، مما أسفر عن تفحم السيارتين بشكل كامل .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بنشوب حريق هائل في سيارتين ملاكي، عند مدخل حي شلبي شمال المدينة، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

تم الدفع بسيارة إطفاء، وتم إخماد الحريق، وتبين احتراق السيارتين بالكامل دون وقوع خسائر بشرية.

ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي في إحدى السيارتين، وساهمت ارتفاع درجات حرارة الطقس فى اشتعال النيران فيها، وامتدادها لسيارة أخرى مجاورة لها.

وكانت محافظة المنيا، شهدت خلال الأسبوع الماضي اشتعال النيران في سيارتين تاكسي وملاكي، وتم إخماد الحرائق دون وقوع إصابات.

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