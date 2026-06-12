

تلقى منتخب غانا ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب لاعب الوسط توماس بارتي عن المباراة الافتتاحية أمام منتخب بنما، إثر رفض السلطات الكندية منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها.

فيفا يوضح موقف توماس بارتي بعد رفض دخوله إلى كندا



وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيانه الرسمي أن اللاعب لن يتمكن من السفر من مقر إقامة المنتخب الغاني في مدينة بوسطن الأمريكية إلى كندا، إذ تستضيف مدينة تورونتو المباراة الأولى لمنتخب النجوم السوداء ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.



وأوضح "فيفا" أن الاتحاد الدولي لا يتدخل في إجراءات الهجرة أو منح التأشيرات الخاصة بالدول المستضيفة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن السماح بالدخول إلى أراضي أي دولة يعود إلى حكومات تلك الدول.

قضية اغتصاب تمنع بارتي من مونديال 2026

ويرجع قرار رفض التأشيرة نتيجة للقضية القانونية التي يواجهها بارتي لاعب فياريال الإسباني حالياً، بعدما وجهت إليه خلال يوليو 2025 عدة اتهامات تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وكان اللاعب نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه ولا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء دون صدور أي إدانة بحقه حتى الآن.

واختار مدرب منتخب غانا كارلوس كيروش بارتي نائباً لقائد المنتخب خلال منافسات كأس العالم، ما يجعل غيابه عن المباراة الأولى خسارة فنية مؤثرة للمنتخب الغاني الذي يعول على خبراته في خط الوسط.



مواعيد مباريات غانا في كأس العالم 2026

ومن المقرر أن يلتقي منتخب غانا مع بنما يوم 17 يونيو الجاري في افتتاح مشواره بالمونديال، قبل أن يخوض مباراتيه التاليتين أمام إنجلترا وكرواتيا على الأراضي الأمريكية.

ويقع المنتخب الغاني في المجموعة الثانية عشر والأخيرة بمونديال 2026، رفقة منتخبات بنما، إنجلترا، كرواتيا.

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