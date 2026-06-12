قال حمادة إبراهيم، الأمين العام لشعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن صناعة بيض المائدة في السوق المحلية تمر بأزمة حادة نتيجة تكبد المنتجين خسائر مالية فادحة تصل إلى نحو 50% من رأس المال، محذرًا من أن استمرار الوضع يهدد بقاء المنتجين في المنظومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة أزهرى، أن تكلفة إنتاج طبق البيض داخل المزرعة تصل حاليًا إلى 115 جنيهًا، في حين يتم بيعه من أرض المزرعة بحوالي 65 جنيهًا فقط، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا غير مسبوق على المنتجين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال عامي 2022 و2023 لتجاوز أزمة العجز الشديد التي واجهتها آنذاك، واضطرت حينها لاستيراد كميات من الخارج لسد الفجوة، موضحًا أن الإجراءات تضمنت تشجيع المنتجين على العودة إلى دورات الإنتاج وتسهيل استيراد الجدود والأمهات من الخارج، وهو ما أثمر تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بل الوصول إلى فائض إنتاج بنسبة 130%.

وشدد على أن زيادة المعروض وعدم استغلال هذا الفائض بالشكل المطلوب هما السبب الرئيسي وراء الهبوط الحاد في الأسعار إلى ما دون التكلفة، مؤكدًا أن هذا الوضع يتطلب تدخلًا سريعًا.

ودعا إبراهيم إلى الدفع بملف تصدير الفائض للخارج، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل فرصة استراتيجية لتعظيم الموارد الوطنية من العملة الصعبة وتقليص فاتورة الاستيراد، خاصة أن الدولة تستورد مستلزمات الإنتاج من ذرة وصويا وأعلاف وتحصينات بالعملة الأجنبية.