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تشكيل كندا والبوسنة والهرسك لمباراة الجولة الأولى بالمونديال

كتب : نهي خورشيد

09:16 م 12/06/2026

منتخب كندا

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أعلن منتخبا كندا والبوسنة والهرسك التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

تفاصيل مواجهة كندا ضد البوسنة والهرسك

وتقام المباراة على ملعب تورنتو ستاديوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي قطر وسويسرا.


تشكيل مباراة كندا والبوسنة والهرسك


وضم تشكيل كندا ماكسيم كريبو في حراسة المرمى، وأمامه أليستير جونستون ولوك دي فوجرول وديريك كورنيليوس وريتشي لاريا في خط الدفاع.

بينما يضم خط الوسط ستيفن أوستاكيو وإسماعيل كونيه وليام ميلار، وفي الهجوم جوناثان ديفيد وتاني أولواسي وتاجون بوكانان.


وفي المقابل، بدأ منتخب البوسنة والهرسك المباراة بالتشكيل الآتي نيكولا فاسيلي في حراسة المرمى، وأمامه عمار ديديتش وطارق محرموفيتش وسعيد كولاسيناك ونيكولا كاتيتش في الدفاع.

وبنيامين طاهروفيتش وإيفان باشيتش وآمار ميميتش في الوسط، بينما يقود الهجوم كل من إيرميدين ديميروفيتش وإسمير باجراكتاريفيتش ويوفو لوكيتش.

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