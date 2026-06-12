قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو بصدد تطوير نظام يعتمد على الأقمار الصناعية للتحكم في الطائرات المسيرة القتالية.

وأكد بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، اليوم الجمعة أن جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تكثف جهودها لشن أعمال عدائية ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الحلف يشن حربا على موسكو.

وأضاف بوتين: "جميع دول حلف شمال الأطلسي تكثف جهودها لشن أعمال عدائية ضد روسيا، لقد شنوا حربًا ضد روسيا، بدأت بانقلاب عسكري في أوكرانيا".

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا تقف وحيدة في مواجهة الغرب ممثلًا بحلف الناتو، قائلاً: "تقف روسيا وحيدة تقريبًا في مواجهة ما يُسمى، إن جاز التعبير، بالغرب الموحد، ممثلًا بحلف شمال الأطلسي "الناتو".