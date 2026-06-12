انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 59.85 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و60.12 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

بنك مصر: 59.92 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و60.19 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

بنك القاهرة: 59.85 جنيه للشراء، بتراجع 20 قرشًا، و60.12 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 59.85 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و60.12 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 59.93 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و60.21 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.