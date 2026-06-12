شهدت الاحتفالية التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمس الخميس 11 يونيو في العاصمة الجديدة، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم 2026، تواجد عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن.

نجوم الفن في احتفالية كأس العالم 2026

وكان من بين أبرز الحضور: ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح، دينا الشربيني، إياد نصار، المنتج محمد السعدي، نورهان ورانيا منصور، مي سليم، توانا الجوهري، صبا مبارك، وئام مجدي.

الاحتفالية أحياها المطرب تامر حسني ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورها معلقا "تشرفت بتقديم عرض في منطقة (EFZ) احتفالا ببطولة كأس العالم FIFA 2026، برفقة جمهور رائع من مصر ومختلف أنحاء العالم. أتقدم بالشكر لكل من ساهم بجهوده في إنجاح هذا الحدث الذي لا يُنسى. كل الحب والتقدير للعاصمة الجديدة ولكل من ساهم في هذا الإنجاز الرائع. أتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق والنجاح الدائم".

تامر حسني يغني حلوة يا بلدي

كان تامر أعرب عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية أثناء تواجده على المسرح، قائلا: "مبسوط بتواجدي وسطكم، وحقيقي تحية لكل القائمين على الفكرة، والمنفذين والمجهود الضخم اللي حاصل في العاصمة شكرا جدا"، واختتم الحفل بأغنية "حلوة يا بلدي" للنجمة الراحلة داليدا، ورفع علم مصر.

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