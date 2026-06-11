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البنك المركزي: البنوك إجازة الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية

كتب : منال المصري

02:45 م 11/06/2026 تعديل في 02:51 م

البنك المركزي

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أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة فروع البنوك يوم الخميس المقبل بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1448 هــ.

وأوضح المركزي أنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026.

مواعيد عمل فروع البنوك بعد الإجازة

تفتح البنوك أبوابها للعملاء بعد العودة من الإجازة بداية من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 ظهرا، أما للموظفين من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا.

يعمل في القطاع المصرفي أكثر من 5 آلاف فرع يقدمون الخدمات المصرفية للعملاء.

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البنوك إجازة البنوك رأس السنة الهجرية

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