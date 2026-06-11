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نجحت حملة رقابية مكبرة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، في ضبط 123 كيلو جرامًا من الكيك والحلويات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد مصانع الحلويات، قبل طرحها بالأسواق ووصولها إلى المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط الكميات داخل مصنع متخصص في إعداد الحلويات وتوريدها لعدد من محال الحلويات الغربية بالمحافظة، حيث كشفت أعمال الفحص عن وجود علامات فساد وعفن وتغير واضح في الخواص الطبيعية للمنتجات المضبوطة.

وأكدت الجهات الرقابية أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، ما استدعى التحفظ عليها فورًا ومنع تداولها بالأسواق.



وأوضحت الجهات المختصة أن تناول هذه المنتجات قد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، خاصة بين الأطفال، نتيجة احتمالية احتوائها على فطريات وسموم ناتجة عن فساد الأغذية، وهو ما قد يتسبب في اضطرابات بالجهاز الهضمي وحالات تسمم غذائي.



وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تمهيدًا لعرض القضية على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت الجهات الرقابية استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، وحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.