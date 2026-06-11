وفر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، كرسي كهربائي متحرك، اليوم الخميس، لأحد الشباب من ذوي الهمم لتسهيل تنقلاته اليومية.

وكان المحافظ قد التقى الشاب خلال جولة ميدانية بمنطقة خالد بن الوليد، حيث لاحظ قيام والده بحمله على ذراعيه، فاستمع إلى مطالبه ووجه بدراسة حالته على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم المناسب له.

واستقبل محافظ بورسعيد الشاب بمكتبه بديوان عام المحافظة، للاطمئنان عليه ومتابعة تنفيذ طلبه، حيث تم تسليمه كرسيًا كهربائيًا متحركًا يساعده على الحركة والتنقل بسهولة، بما يساهم في تحسين جودة حياته اليومية.