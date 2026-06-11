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محافظ بورسعيد يحقق أمنية شاب من ذوي الهمم ويوفر له كرسيًا كهربائيًا متحركًا

كتب : طارق الرفاعي

04:45 م 11/06/2026
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    الاب يحمل ابنه خلال لقاءه محافظ بورسعيد
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    محافظ بورسعيد يهدي الكرسي للشاب ١
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    محافظ بورسعيد يهدي الكرسي للشاب

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وفر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، كرسي كهربائي متحرك، اليوم الخميس، لأحد الشباب من ذوي الهمم لتسهيل تنقلاته اليومية.

وكان المحافظ قد التقى الشاب خلال جولة ميدانية بمنطقة خالد بن الوليد، حيث لاحظ قيام والده بحمله على ذراعيه، فاستمع إلى مطالبه ووجه بدراسة حالته على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم المناسب له.

واستقبل محافظ بورسعيد الشاب بمكتبه بديوان عام المحافظة، للاطمئنان عليه ومتابعة تنفيذ طلبه، حيث تم تسليمه كرسيًا كهربائيًا متحركًا يساعده على الحركة والتنقل بسهولة، بما يساهم في تحسين جودة حياته اليومية.

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بورسعيد ذوي الهمم

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