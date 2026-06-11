

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق طريق الواحات كليًا في الاتجاهين لمدة 3 أيام بداية من الجمعة لتنفيذ أعمال بمحطة كهرباء أكتوبر، وسط تحديد تحويلات مرورية بديلة.

وشهد تنفيذ الخطة إشراف اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذي تابع ترتيبات الغلق والخدمات المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

وفي السياق ذاته، تابع اللواء عادل الشاذلي وكيل مرور الجيزة لقطاع أكتوبر خطة تسيير الحركة المرورية ومتابعة السيولة المرورية بالطرق البديلة خلال فترة الغلق.

كما تولى العقيد محمود عبد الوهاب مدير إدارة مرور 6 أكتوبر الإشراف الميداني على مسارات التحويلات المرورية وتواجد الخدمات لضمان انسياب الحركة.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة السير، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بمحطة كهرباء 6 أكتوبر الرئيسية بطريق الواحات في الاتجاهين أمام طريق وصلة دهشور، لضمان انتظام حركة المركبات.

واستلزمت الأعمال الجارية الغلق الكلي بطريق الواحات في الاتجاهين لمدة 3 أيام، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 12-6-2026 وحتى يوم الأحد الموافق 14-6-2026، حيث حددت الإدارة مواعيد العمل من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا خلال فترة التنفيذ لضمان سرعة إنجاز المشروع.

خريطة التحويلات المرورية البديلة بطريق الواحات

وأجرت الإدارة تحويلات مرورية مكثفة لتسهيل الحركة، حيث وجهت المركبات القادمة من الطريق السياحي باتجاه 6 أكتوبر للدخول إجبارياً إلى حارة البطء ثم يمينًا لطريق الأبنية التعليمية ويسارًا لشارع نادي دجلة وصولاً إلى وصلة دهشور، بينما سلك القادمون من أكتوبر باتجاه الطريق السياحي حارة البطء ثم مسارًا مستحدثًا بطول 400 متر للعودة إلى الطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، كما كثفت من تواجد الخدمات الميدانية لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة السيارات بمسارات التحويلات المستحدثة طوال فترة الغلق.

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