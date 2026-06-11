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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي

كتب : حسين فتحي

03:39 م 11/06/2026

إسعاف

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أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، في نطاق مركز طامية، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العقيد أحمد سيف مأمور قسم شرطة مركز طامية ،بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوى.

جرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

كشفت معاينة العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم ،ان سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة لقائد السيارة الميكروباص، حيث اختلت عجلة القيادة فى يده مما أدى إلى انقلابها على يمين الطريق فى اتجاه الفيوم، وأخطرت نيابة طامية لتتولى التحقيق.

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