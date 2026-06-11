إعلان

وزير الإنتاج الحربي ومحافظ المنيا يتفقدان مشروعات الصرف الصحي بملوي وديرمواس

كتب : جمال محمد

03:52 م 11/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة في المنيا (1)
  • عرض 6 صورة
    وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة في المنيا (3)
  • عرض 6 صورة
    وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة في المنيا (4)
  • عرض 6 صورة
    وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة في المنيا (6)
  • عرض 6 صورة
    وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة في المنيا (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عدداً من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والاطلاع على معدلات الإنجاز بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة.

وبدأت الجولة بزيارة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دلجا بمركز ديرمواس، ثم محطة صرف الشيخ عبادة بمركز ملوي، واستمع الوزير لنسب تنفيذ المشروعات، موجهاً بإزالة كافة المعوقات لإنهاء المشروعات .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، مشيداً بما تشهده محافظة المنيا من تقدم ملحوظ في تنفيذ المشروعات وتحقيق نسب إنجاز متقدمة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية من خلال توظيف كافة الخبرات والإمكانيات الفنية والهندسية.

من جانبه، أوضح اللواء عماد كدواني أن المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة المنيا تُعد من أكبر برامج التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، وشملت 192 قرية و757 تابعًا بمراكز العدوة ومغاغة وأبو قرقاص وملوي وديرمواس، من خلال 3199 مشروعًا في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، لخدمة أكثر من 3 ملايين مواطن، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وتسليم المشروعات المنتهية، تمهيدًا لتشغيلها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تعوق التنفيذ، وضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا حياة كريمة الإنتاج الحربي عماد كدواني

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 0.25% لأول مرة منذ 2023.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 0.25% لأول مرة منذ 2023.. ما الأسباب؟
"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
حوادث وقضايا

"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر.. يكشف عنها أمين الفتوى
أخبار

ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر.. يكشف عنها أمين الفتوى
إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي داخل ترعة بشبين القناطر
أخبار المحافظات

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي داخل ترعة بشبين القناطر
حبس جولي أمين 4 أيام في واقعة محاولة نقل ملكية سيارات صبري نخنوخ
حوادث وقضايا

حبس جولي أمين 4 أيام في واقعة محاولة نقل ملكية سيارات صبري نخنوخ

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون