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تفقد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عدداً من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والاطلاع على معدلات الإنجاز بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة.

وبدأت الجولة بزيارة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دلجا بمركز ديرمواس، ثم محطة صرف الشيخ عبادة بمركز ملوي، واستمع الوزير لنسب تنفيذ المشروعات، موجهاً بإزالة كافة المعوقات لإنهاء المشروعات .

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، مشيداً بما تشهده محافظة المنيا من تقدم ملحوظ في تنفيذ المشروعات وتحقيق نسب إنجاز متقدمة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية من خلال توظيف كافة الخبرات والإمكانيات الفنية والهندسية.

من جانبه، أوضح اللواء عماد كدواني أن المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة المنيا تُعد من أكبر برامج التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، وشملت 192 قرية و757 تابعًا بمراكز العدوة ومغاغة وأبو قرقاص وملوي وديرمواس، من خلال 3199 مشروعًا في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، لخدمة أكثر من 3 ملايين مواطن، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وتسليم المشروعات المنتهية، تمهيدًا لتشغيلها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تعوق التنفيذ، وضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة.