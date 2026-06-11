بعد منعه من المونديال.. تعيين الصومالي عمر أرتان حكمًا لمباراة كأس السوبر

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وسط ترقب جماهيري عالمي كبير.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منافسات النسخة الجديدة من المونديال خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، في نسخة تُعد الأضخم من حيث عدد المنتخبات والمباريات.

موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا على ملعب "أزتيكا"، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي قائمة بأبرز القنوات المجانية التي يُتوقع أن تنقل حفل ومباراة الافتتاح، والتي يسهل استقبالها في عدد من الدول العربية، خاصة مصر:

القنوات المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026

القمر الصناعي: نايل سات (7 درجات غربًا)

قناتا beIN Sports FTA 1 وbeIN Sports FTA 2

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القناة الأرضية الجزائرية Programme National HD

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: أسترا 4.8 شرقًا

قناة Megogo Sports

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا

القنوات الفرنسية M6 وW9

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

قناة RTB1 TV البوركينابية

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

قناة RTS1 السنغالية

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

قناة ORTB1 البنينية

التردد: 11881

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: يوتلسات 16 شرقًا

القنوات البلغارية BNT1 وBNT2 وBNT3

التردد: 13910

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 12537

قناة Slovenija TV2 السلوفينية

التردد: 11512

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

القمر الصناعي: عرب سات (سهيل سات 26 شرقًا)

قناتا beIN Sports FTA 1 وbeIN Sports FTA 2 (تنقلان 30 مباراة)

التردد: 11850

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

قناة الرياضية المغربية Arryadia HD (تنقل 20 مباراة من البطولة)

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

اقرأ أيضا:

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على النايل سات

"دعم صلاح".. كواليس جديدة حول قرار برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم

تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا