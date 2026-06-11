ببلاش.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026
كتب : محمد خيري
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بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وسط ترقب جماهيري عالمي كبير.
وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منافسات النسخة الجديدة من المونديال خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، في نسخة تُعد الأضخم من حيث عدد المنتخبات والمباريات.
موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا
ومن المقرر أن تُقام مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا على ملعب "أزتيكا"، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وفيما يلي قائمة بأبرز القنوات المجانية التي يُتوقع أن تنقل حفل ومباراة الافتتاح، والتي يسهل استقبالها في عدد من الدول العربية، خاصة مصر:
القنوات المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026
القمر الصناعي: نايل سات (7 درجات غربًا)
قناتا beIN Sports FTA 1 وbeIN Sports FTA 2
التردد: 12188
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
القناة الأرضية الجزائرية Programme National HD
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: أسترا 4.8 شرقًا
قناة Megogo Sports
التردد: 11747
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 30000
القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا
القنوات الفرنسية M6 وW9
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
قناة RTB1 TV البوركينابية
التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
قناة RTS1 السنغالية
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
قناة ORTB1 البنينية
التردد: 11881
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
القمر الصناعي: يوتلسات 16 شرقًا
القنوات البلغارية BNT1 وBNT2 وBNT3
التردد: 13910
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 12537
قناة Slovenija TV2 السلوفينية
التردد: 11512
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 30000
القمر الصناعي: عرب سات (سهيل سات 26 شرقًا)
قناتا beIN Sports FTA 1 وbeIN Sports FTA 2 (تنقلان 30 مباراة)
التردد: 11850
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
قناة الرياضية المغربية Arryadia HD (تنقل 20 مباراة من البطولة)
التردد: 11180
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
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