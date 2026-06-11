مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

بوليفيا

0 4
03:00

الجزائر

كأس العالم

المكسيك

- -
22:00

جنوب أفريقيا

جميع المباريات

إعلان

ببلاش.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

04:24 م 11/06/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كأس العالم
  • عرض 7 صورة
    افتتاح كأس العالم (1)
  • عرض 7 صورة
    كأس العالم
  • عرض 7 صورة
    كأس العالم
  • عرض 7 صورة
    تذاكر كأس العالم 2026 تكسر حاجز 2 مليون
  • عرض 7 صورة
    ترامب مع كأس العالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وسط ترقب جماهيري عالمي كبير.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك منافسات النسخة الجديدة من المونديال خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، في نسخة تُعد الأضخم من حيث عدد المنتخبات والمباريات.

موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا على ملعب "أزتيكا"، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي قائمة بأبرز القنوات المجانية التي يُتوقع أن تنقل حفل ومباراة الافتتاح، والتي يسهل استقبالها في عدد من الدول العربية، خاصة مصر:

القنوات المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026

القمر الصناعي: نايل سات (7 درجات غربًا)

قناتا beIN Sports FTA 1 وbeIN Sports FTA 2

التردد: 12188
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500

القناة الأرضية الجزائرية Programme National HD

التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: أسترا 4.8 شرقًا

قناة Megogo Sports

التردد: 11747
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 30000

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا

القنوات الفرنسية M6 وW9

التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500

قناة RTB1 TV البوركينابية

التردد: 11900
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500

قناة RTS1 السنغالية

التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500

قناة ORTB1 البنينية

التردد: 11881
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: يوتلسات 16 شرقًا

القنوات البلغارية BNT1 وBNT2 وBNT3

التردد: 13910
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 12537

قناة Slovenija TV2 السلوفينية

التردد: 11512
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 30000

القمر الصناعي: عرب سات (سهيل سات 26 شرقًا)

قناتا beIN Sports FTA 1 وbeIN Sports FTA 2 (تنقلان 30 مباراة)

التردد: 11850
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500

قناة الرياضية المغربية Arryadia HD (تنقل 20 مباراة من البطولة)

التردد: 11180
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500

اقرأ أيضا:

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على النايل سات

"دعم صلاح".. كواليس جديدة حول قرار برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم

تحرك عاجل من الزمالك بعد الحكم الصادم من فيفا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 القنوات المجانية المكسيك وجنوب أفريقيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

اللجنة الثلاثية: مضبوطات "سارة خليفة" ليست بجدول المخدرات لكنها نفس التركيب
حوادث وقضايا

اللجنة الثلاثية: مضبوطات "سارة خليفة" ليست بجدول المخدرات لكنها نفس التركيب
إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي داخل ترعة بشبين القناطر
أخبار المحافظات

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي داخل ترعة بشبين القناطر
"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
حوادث وقضايا

"3 زيجات فاشلة والرابعة انتهت في المشرحة".. كيف أنهى "ناصر" حياة زوجته
المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 0.25% لأول مرة منذ 2023.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 0.25% لأول مرة منذ 2023.. ما الأسباب؟
الشرطي الأمريكي المرافق للمنتخب: سأزور مصر قريبًا وعائلتي لا تستوعب ماحدث
كأس العالم 2026

الشرطي الأمريكي المرافق للمنتخب: سأزور مصر قريبًا وعائلتي لا تستوعب ماحدث

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون