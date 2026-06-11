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قفزة جديدة لمصر في مؤشرات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية

كتب : محمد أبو بكر

04:35 م 11/06/2026

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على جهود الدولة في تعزيز منظومة التحول الرقمي، مؤكدًا تحقيق منصة "مصر الرقمية" طفرة ملحوظة في حجم المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتطوير الخدمات العامة.

مجلس الوزراء: أكثر من 25 مليون معاملة عبر "مصر الرقمية" خلال 2025

أوضح المركز، من خلال مجموعة من الإنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرسمية، أن عدد المعاملات والاستعلامات المنفذة عبر منصة "مصر الرقمية" تجاوز 25 مليون معاملة خلال عام 2025، مقارنة بنحو 7.8 ملايين معاملة واستعلام خلال عام 2024، بما يعكس التوسع الكبير في استخدام المنصة.

المركز الإعلامي: ارتفاع عدد المستخدمين إلى 10.7 ملايين مواطن

أشار المركز إلى ارتفاع عدد مستخدمي منصة "مصر الرقمية" بنسبة 32.1%، ليصل إلى 10.7 ملايين مستخدم خلال عام 2025، مقابل 8.1 ملايين مستخدم في عام 2024، بالتزامن مع التوسع في الخدمات المقدمة عبر المنصة.

الحكومة: زيادة الخدمات الرقمية إلى 210 خدمات

أضاف أن عدد الخدمات الحكومية المتاحة على المنصة ارتفع بنسبة 23.5% ليصل إلى 210 خدمات خلال عام 2025، مقارنة بـ170 خدمة خلال عام 2024، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.

إتاحة خدمات جديدة للمصريين بالخارج

تضمنت جهود التحول الرقمي إتاحة 73 خدمة حصرية عبر منصة "مصر الرقمية" والقنوات الرقمية الأخرى، شملت خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج، والتي شملت إتاحة 4 مستندات رقمية.

مصر تتقدم 13 مركزًا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي

أظهرت البيانات، على صعيد المؤشرات الدولية، تقدم مصر 13 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة "Oxford Insights"، لتحتل المركز 52 عالميًا خلال عام 2025 مقارنة بالمركز 65 في عام 2024، مع احتفاظها بالمركز الأول إفريقيًا في المؤشر.

قفزة 10 مراكز في الخدمات الحكومية الإلكترونية

كما تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO"، لتصل إلى المركز 77 عالميًا خلال عام 2025 مقارنة بالمركز 87 في عام 2024.

مجلس الوزراء: مصر ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية

في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، تقدمت مصر 47 مركزًا لتصل إلى المركز 22 عالميًا خلال عام 2025 مقارنة بالمركز 69 في عام 2022، لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالفئة (أ)، وهي أعلى فئة ضمن تصنيف المؤشر.

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الخدمات الحكومية مجلس الوزراء التحول الرقمي مصر الرقمية

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