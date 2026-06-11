ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، في منتصف تعاملات الخميس 11-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 6948 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات اليوم، وهو يستخدم في صناعة السبائك.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير أسعار السبائك "BTC" بالمصنعية للراغبين في الاستثمار في الذهب:

أسعار سبائك BTC بالمصنعية

كانت شركة BTC رفعت سعر مصنعيتها على السبيكة الذهب وزن جرام واحد، إلى 185 جنيها للجرام، في شهر أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الشركة السابقة، ليكون سعر السبيكة الجرام اليوم نحو 7133 جنيها.

وحددت الشركة مصنعيتها على السبيكة ووزنها 2.5 جرام، نحو 110 جنيهات للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 17645 جنيها.

وتبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 5 جرامات نحو 85 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 35165 جنيها.

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة ووزنها 10 جرامات نحو 82 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 70300 جنيه.

وبلغ سعر المصنعية على السبيكة وزن 20 جراما نحو 80 جنيها للجرام، وليكون بذلك سعر السبيكة نحو 140560 جنيه.

وحددت الشركة المصنعية على السبيكة وزن 31.1 جرام، نحو 79 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر المصنعية نحو 218539 جنيها.

وبلغت قيمة المصنعية على السبيكة ووزن 50 جراما نحو 77 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نخو 351250 جنيها.

وحددت الشركة سعر المصنعية على السبيكة وزن 100 جرام نحو 70 جنيها للجرام، ليكون بذلك سعر السبيكة نحو 701800 جنيه.

وشركة "بي تي سي"، هي إحدى شركات مجموعة إيجيبت جولد المتخصصة في مجال صناعة الذهب منذ 85 عاما، بحسب موقع الشركة، والمتخصصة في تجارة سبائك وعملات ذهبية تبدأ من 1 جرام وحتى 1000 جرام، مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين المصرية.

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