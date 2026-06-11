مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

المكسيك

- -
22:00

جنوب أفريقيا

مباريات ودية - منتخبات

بوليفيا

0 4
03:00

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

ضربة قوية للبرازيل قبل مواجهة المغرب في كأس العالم بسبب نيمار

كتب : محمد خيري

03:46 م 11/06/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نيمار (1)_1
  • عرض 10 صورة
    نيمار (2)
  • عرض 10 صورة
    نيمار
  • عرض 10 صورة
    إصابة نيمار
  • عرض 10 صورة
    نيمار
  • عرض 10 صورة
    نيمار
  • عرض 10 صورة
    نيمار منتخب البرازيل
  • عرض 10 صورة
    إصابة نيمار
  • عرض 10 صورة
    نيمار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى منتخب البرازيل دفعة سلبية قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره بمواجهة المغرب في بطولة كأس العالم 2026، بعدما استمر غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن التدريبات الجماعية، في ظل مواصلته برنامج التعافي من الإصابة.

مباراة البرازيل والمغرب

ويلتقي منتخب البرازيل، نظيره المغرب في الواحدة صباح يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، غاب نيمار عن تدريبات المنتخب البرازيلي، أمس الأربعاء، رغم التقارير التي تحدثت مؤخرًا عن اقترابه من العودة والمشاركة مع "السيليساو" خلال البطولة.

وأوضحت الصحيفة أن فرص لحاق قائد المنتخب البرازيلي بالمباراة الافتتاحية أمام منتخب المغرب أصبحت ضعيفة، في ظل عدم اكتمال جاهزيته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه سانتوس، قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا للمونديال.

نيمار يغيب عن منتخب البرازيل

وأضاف التقرير أن نيمار بات خارج حسابات الجهاز الفني لمواجهة المغرب في الجولة الأولى، بينما لا تزال مشاركته في مباراتي هايتي واسكتلندا ضمن دور المجموعات محل شك، انتظارًا لتطور حالته خلال الأيام المقبلة.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن، في بيان رسمي صدر الاثنين الماضي، أن اللاعب خضع لفحوصات بالرنين المغناطيسي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في حالته الصحية، مؤكدًا استمراره في تنفيذ برنامج التأهيل والإعداد البدني الذي وضعته اللجنة الطبية للمنتخب.

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي تطورات حالة نيمار خلال الفترة المقبلة، أملاً في استعادة أحد أبرز نجوم الفريق قبل المراحل الحاسمة من البطولة، خاصة مع طموحات البرازيل بالمنافسة على اللقب العالمي.

اقرأ أيضا:

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على النايل سات

"دعم صلاح".. كواليس جديدة حول قرار برشلونة بشأن حمزة عبدالكريم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيمار البرازيل المغرب كأس العالم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الأطباء: حزمة إجراءات لمواجهة انتحال صفة الطبيب والتضليل الطبي
أخبار مصر

الأطباء: حزمة إجراءات لمواجهة انتحال صفة الطبيب والتضليل الطبي
قرار قضائي بشأن "عصام صاصا" في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن "عصام صاصا" في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026
مدارس

قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026
اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على
كأس العالم 2026

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 على
إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي داخل ترعة بشبين القناطر
أخبار المحافظات

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص وسيارة ملاكي داخل ترعة بشبين القناطر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون