تلقى منتخب البرازيل دفعة سلبية قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره بمواجهة المغرب في بطولة كأس العالم 2026، بعدما استمر غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن التدريبات الجماعية، في ظل مواصلته برنامج التعافي من الإصابة.

مباراة البرازيل والمغرب

ويلتقي منتخب البرازيل، نظيره المغرب في الواحدة صباح يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، غاب نيمار عن تدريبات المنتخب البرازيلي، أمس الأربعاء، رغم التقارير التي تحدثت مؤخرًا عن اقترابه من العودة والمشاركة مع "السيليساو" خلال البطولة.

وأوضحت الصحيفة أن فرص لحاق قائد المنتخب البرازيلي بالمباراة الافتتاحية أمام منتخب المغرب أصبحت ضعيفة، في ظل عدم اكتمال جاهزيته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه سانتوس، قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادًا للمونديال.

نيمار يغيب عن منتخب البرازيل

وأضاف التقرير أن نيمار بات خارج حسابات الجهاز الفني لمواجهة المغرب في الجولة الأولى، بينما لا تزال مشاركته في مباراتي هايتي واسكتلندا ضمن دور المجموعات محل شك، انتظارًا لتطور حالته خلال الأيام المقبلة.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن، في بيان رسمي صدر الاثنين الماضي، أن اللاعب خضع لفحوصات بالرنين المغناطيسي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في حالته الصحية، مؤكدًا استمراره في تنفيذ برنامج التأهيل والإعداد البدني الذي وضعته اللجنة الطبية للمنتخب.

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي تطورات حالة نيمار خلال الفترة المقبلة، أملاً في استعادة أحد أبرز نجوم الفريق قبل المراحل الحاسمة من البطولة، خاصة مع طموحات البرازيل بالمنافسة على اللقب العالمي.

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