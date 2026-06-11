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المشدد 10 سنوات لعاطلين ضُبط بحوزتهما 1200 قطعة حشيش بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

02:21 م 11/06/2026

محكمة جنايات جنوب سيناء

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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بمدينة طور سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي جابر وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء تفيد بقيام غفير محاجر وسائق حفار بإحدى الشركات بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، مستخدمين سيارة في نقل وإخفاء المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا محكمًا للمتهمين أثناء محاولتهما تسليم كمية من المواد المخدرة بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة المنشية في مدينة طور سيناء.

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهمين، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على جوال بلاستيكي يحتوي على 1200 قطعة من مخدر الحشيش، بإجمالي وزن بلغ 14 كيلو و250 جرامًا.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، كما اعترفا باستخدام السيارة في نقل وتوزيع المواد المخدرة وتسهيل الهروب أثناء عمليات الترويج.

وجرى تحرير المحضر رقم 372 لسنة 2026 جنح طور سيناء، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا والتحفظ على السيارة المضبوطة، قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي قُيدت برقم 296 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء.

وبعد تداول القضية والاستماع إلى المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه.

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جنوب سيناء محكمة جنايات النيابة العامة

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