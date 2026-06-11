موعد مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى منافسات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تنطلق وسط ترقب كبير للمنتخبات المشاركة في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة.

ويستهل منتخب البرازيل مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب المغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026

تقام مباراة البرازيل والمغرب يوم الأحد 14 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026

تُعد شبكة beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفر تغطية شاملة لجميع مباريات البطولة عبر قنواتها المختلفة.

مجموعة البرازيل في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات المغرب، إسكتلندا، وهايتي، في مجموعة قوية تشهد منافسة مرتقبة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

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