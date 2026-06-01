قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن كوبري النصر العائم الجديد في بورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

07:00 ص 01/06/2026
    كوبري النصر العائم في بورسعيد
    كوبري النصر العائم في بورسعيد١
    كوبري النصر العائم في بورسعيد٢

تكثف الأجهزة المعنية بمحافظة بورسعيد جهودها للانتهاء من اللمسات النهائية لكوبري النصر العائم الجديد، تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة.

أبرز 10 معلومات عن الكوبري

1- يربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد عبر المجرى الملاحي لقناة السويس.

2- يقع على بعد نحو 170 مترًا من موقع الكوبري العائم الحالي.

3- يبلغ عرض الكوبري 15 مترًا.

4- تصل حمولته إلى 100 طن.

5- يهدف إلى استيعاب الكثافات المرورية المتزايدة بين ضفتي القناة.

6- يساهم في تيسير الحركة والتنقل بين بورسعيد وبورفؤاد.

7- تشهد المنطقة المحيطة به أعمال لاندسكيب وتجميل موسعة.

8- تم تركيب كشافات تعمل بالطاقة الشمسية على جانبي المدخل.

9- يجري تنفيذ أعمال رصف وتطوير للطرق الرابطة بين الكوبري الجديد والكوبري الحالي.

10- تنفذه هيئة قناة السويس تحت إشراف ومتابعة الفريق أسامة ربيع.

أعمال تطوير محيطة

تتضمن الأعمال الجارية تنفيذ لاندسكيب بطول 350 مترًا في المنطقة الأمامية المطلة على الكوبري، إلى جانب استكمال أعمال الرصف والتجميل لإبراز المظهر الحضاري للمنطقة.

تنسيق بين الجهات المعنية

ويجري تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية لضمان جاهزية الكوبري للتشغيل الرسمي وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، في إطار التعاون بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس لتطوير البنية التحتية وتحسين السيولة المرورية.

