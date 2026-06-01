يسود طقس حار نهارا على محافظة السويس اليوم الاثنين مع تكون الشبورة المائية على الطرق الصحراوية الممتدة بين محافظة السويس ومحافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم

ووفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن فرص تكون السحب في سماء السويس ضعيفة

ولن تؤول إلى سقوط أمطار وقد ينتج عنها رزاز خفيف وغير مؤثر.

محطة الرصد الصحراوي

بينما أكد تحليل بيانات محطة الرصد الصحراوي الموجودة داخل ميناء بورتوفيق اضطراب المسطح المائي لخليج السويس ليسجل ارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا تسجل السويس درجة حرارة في الظل 34 درجة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، وتنخفض درجات الحرارة ليلا حتى 20 درجة.