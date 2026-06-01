تبدأ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين، استقبال طلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والمتميزة للغات، وذلك للفترة من 1 يونيو 2026 وحتى 30 من الشهر ذاته.

التقديم إلكترونيًا طوال شهر يونيو

يُتاح التقديم عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث يستطيع أولياء الأمور تسجيل بيانات أبنائهم ورغبات الالتحاق طوال الساعات المقبلة وحتى نهاية المدة المحددة رسميًا، وفق الشروط والمعايير والسن المقررة قانونًا.

إتاحة ملف الالتحاق وأسماء المدارس

ووفرت المديرية ملف الالتحاق وكشوف أسماء المدارس الرسمية والمتميزة للغات بكافة الإدارات التعليمية بصيغة PDF مجانًا على الموقع الإلكتروني، وذلك لمساعدة أولياء الأمور على مراجعة البيانات بدقة واختيار المدارس القريبة من المربع السكني قبل إتمام عملية التسجيل.

مدير التعليم: التيسير على أولياء الأمور وتكافؤ الفرص

وقال الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الاعتماد على المنظومة الإلكترونية يأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأكد أن النظام الإلكتروني يضمن الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص في توزيع الطلاب وتنسيق القبول بناءً على السن والرغبات، على أن تُعلن نتائج التنسيق عقب انتهاء فترة التسجيل ومراجعة كافة الطلبات.