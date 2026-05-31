دخل مؤدي المهرجانات حمو بيكا في موجة من البكاء والانهيار أثناء تلقيه واجب العزاء في والده، مساء اليوم الأحد، داخل سرادق العزاء المقام بالشارع الجديد بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية.

عصام صاصا وإسلام كابونجا في مقدمة الحضور

وتوافد العشرات من الأصدقاء والأقارب ومحبي حمو بيكا لتقديم واجب العزاء، فيما كان من أبرز الحضور مؤديا المهرجانات عصام صاصا وإسلام كابونجا، إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والشعبية.

سرادق كبير لاستقبال المعزين

وأقام حمو بيكا سرادق عزاء كبيرًا في منطقة البيطاش لاستقبال المعزين، وذلك عقب الانتهاء من مراسم دفن والده ظهر اليوم بمقابر الأسرة في مدافن العمود بمنطقة كرموز.

مشاركة نجوم الأغنية الشعبية في الجنازة

وشهدت جنازة والد حمو بيكا حضور عدد من نجوم الأغنية الشعبية الذين شاركوا في أداء صلاة الجنازة بمسجد العمري بمنطقة كرموز، من بينهم أحمد شيبة، ورضا البحراوي، ومحمود الليثي.

تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير

وأُديت صلاة الجنازة على الراحل قبل نقل الجثمان إلى مدافن الأسرة بمنطقة العمود، حيث ووري الثرى وسط حضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

إعلان الوفاة عبر "فيسبوك"

وكان والد حمو بيكا قد توفي أمس، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، فيما أعلن نجلُه خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

رسالة مؤثرة من حمو بيكا

ونعى حمو بيكا والده عبر منشور نشره على حسابه الرسمي، أرفقه بصورة تجمعه به، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى أبويا الحاج أنور".

تفاعل واسع من الجمهور

وتلقى حمو بيكا آلاف رسائل التعزية والمواساة من جمهوره ومتابعيه، الذين دعوا لوالده بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

ديو جديد مع عبدالباسط حمودة

وعلى صعيد آخر، كان حمو بيكا يستعد لطرح عمل غنائي جديد يجمعه بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، حيث ظهر مؤخرًا داخل أحد الاستوديوهات خلال التحضيرات النهائية للأغنية، المقرر طرحها مطلع شهر يونيو الجاري.