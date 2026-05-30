تابعت عواطف طاحون رئيس مدينة سرس الليان أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بشارع بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في استجابة سريعة للتعامل مع العطل وإعادة الخدمة للمواطنين.

متابعة ميدانية لأعمال الإصلاح

وجاءت أعمال الإصلاح تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية بضرورة التعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ والانتقال السريع إلى مواقع البلاغات للحد من آثارها على المواطنين.

وانتقلت رئيس المدينة إلى موقع العطل لمتابعة أعمال الصيانة ميدانيًا، حيث دفعت شركة المياه بفرقها الفنية والمعدات اللازمة لإصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة.

إعادة الطريق إلى حالته الطبيعية

وأكدت رئاسة المدينة أن الأعمال لا تقتصر على إصلاح خط المياه فقط، بل تشمل أيضًا إعادة الشارع إلى حالته الطبيعية بعد الانتهاء من الصيانة، بما يضمن تيسير الحركة المرورية وعدم تأثر المواطنين.

خلفية الواقعة

وكانت رئاسة مدينة سرس الليان قد أعلنت في وقت سابق اليوم انقطاع مياه الشرب لمدة ساعتين عن المنطقة الممتدة من كوبري المرور حتى شارع مصطفى كامل "المقابر"، بسبب عطل مفاجئ بخط المياه.

كما جرى توفير سيارتي مياه لخدمة الأهالي لحين الانتهاء من الإصلاحات، قبل أن تبدأ فرق الطوارئ أعمال الصيانة العاجلة بشارع بورسعيد لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.