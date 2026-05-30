إعلان

بالصور.. إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي في سرس الليان وإعادة الخدمة تدريجياً

كتب : أحمد الباهي

12:17 م 30/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عمال شركة المياه أثناء الإصلاح
  • عرض 4 صورة
    معدات ثقيلة تساعد في أعمال الإصلاح
  • عرض 4 صورة
    مدينة سرس الليان تعلن انتهاء الصيانة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابعت عواطف طاحون رئيس مدينة سرس الليان أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بشارع بورسعيد، وذلك بالتنسيق مع فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في استجابة سريعة للتعامل مع العطل وإعادة الخدمة للمواطنين.

متابعة ميدانية لأعمال الإصلاح

وجاءت أعمال الإصلاح تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية بضرورة التعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ والانتقال السريع إلى مواقع البلاغات للحد من آثارها على المواطنين.

وانتقلت رئيس المدينة إلى موقع العطل لمتابعة أعمال الصيانة ميدانيًا، حيث دفعت شركة المياه بفرقها الفنية والمعدات اللازمة لإصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة.

إعادة الطريق إلى حالته الطبيعية

وأكدت رئاسة المدينة أن الأعمال لا تقتصر على إصلاح خط المياه فقط، بل تشمل أيضًا إعادة الشارع إلى حالته الطبيعية بعد الانتهاء من الصيانة، بما يضمن تيسير الحركة المرورية وعدم تأثر المواطنين.

خلفية الواقعة

وكانت رئاسة مدينة سرس الليان قد أعلنت في وقت سابق اليوم انقطاع مياه الشرب لمدة ساعتين عن المنطقة الممتدة من كوبري المرور حتى شارع مصطفى كامل "المقابر"، بسبب عطل مفاجئ بخط المياه.

كما جرى توفير سيارتي مياه لخدمة الأهالي لحين الانتهاء من الإصلاحات، قبل أن تبدأ فرق الطوارئ أعمال الصيانة العاجلة بشارع بورسعيد لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة المياه المنوفية سرس الليان بورسعيد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هل حذفت الصين اسم إسرائيل من خرائطها الرقمية؟
شئون عربية و دولية

هل حذفت الصين اسم إسرائيل من خرائطها الرقمية؟
وجود أقطاي وغياب صلاح.. جلسة تصوير لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026
رياضة محلية

وجود أقطاي وغياب صلاح.. جلسة تصوير لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026
ترامب يخرج من غرفة العمليات بلا قرار.. فهل تؤجل الخلافات الأخيرة اتفاق
شئون عربية و دولية

ترامب يخرج من غرفة العمليات بلا قرار.. فهل تؤجل الخلافات الأخيرة اتفاق
المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟- 20 صورة
زووم

المالديف والسعودية.. أين يقضي النجوم عيد الأضحى؟- 20 صورة
بعد عرضه في مصر والوطن العربي.. فيلم أسد يستعد لرحلة جديدة
سينما

بعد عرضه في مصر والوطن العربي.. فيلم أسد يستعد لرحلة جديدة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد : أجواء حارة على أغلب الأنحاء.. وارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة