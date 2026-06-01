ألقت حملة أمنية مشتركة بين مباحث تنفيذ الأحكام في كفر الشيخ، ومباحث مركز شرطة بيلا، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي بالحامول، القبض على متهم هارب من حكم قضائي صادر من محكمة جنايات كفر الشيخ، على خلفية اتهامه في قضية عاهة مستديمة.

تلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو "محمد. ع. م. أ"، مقيم بمركز بيلا، هارب من حكم جنائي.

تبين من فحص أوراقه، أنه صدر حكم قضائي ضده من محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، غيابيًا بالسجن لمدة 5 أعوام بجلسة 27 أبريل 2026 في القضية رقم 2990 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة بيلا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإعادة محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات كفر الشيخ.