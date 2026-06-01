ارتفاع الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الإثنين

كتب : محمد عبدالناصر

06:00 ص 01/06/2026

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين يشهد استمرار ارتفاع الحرارة على أغلب المحافظات، لافتة إلى أن الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 34 درجة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، و27 درجة بالسواحل الشمالية، و36 درجة بشمال الصعيد، بينما تصل إلى 39 درجة بجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأكدت الهيئة على وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى احتمال ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

