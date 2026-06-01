لقي 4 شباب مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرون في حادث مأساوي وقع بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة الكوامل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أسماء الضحايا والمصابين

وينشر موقع "مصراوي" أسماء ضحايا ومصابي الحادث، وتمثلت أسماء المصابين في كل من: محمود خليل حلمي، 20 عامًا، من قرية قاو غرب التابعة لمركز طما، ومحمود عبدالستار سند، 27 عامًا، من القرية ذاتها، بالإضافة إلى محمود فرغلي أحمد عبدالعليم، 25 عامًا، من قرية بني فيز التابعة لمدينة صدفا بمحافظة أسيوط.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي بالكوامل لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المتوفين

وأسفر الحادث عن وفاة 4 شباب، وهم: زياد صلاح عبدالعال حفني، 18 عامًا، من قرية بني فيز بمدينة صدفا، وحسن فرغلي أحمد، 21 عامًا، من القرية نفسها، ومصطفى عدلي حميد، 20 عامًا، من قرية قاو عيسى التابعة لمركز طما، ومحمود عبدالوهاب محمد، 18 عامًا، من قرية قاو عيسى بطما.

التحقيق في ملابسات الواقعة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، فيما خيمت حالة من الحزن على أسر الضحايا وأهالي القرى التي ينتمي إليها المتوفون.