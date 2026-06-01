انتهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من فترة استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج لتسجيلها كأرصدة تمهيدًا للحجز بالمرحلة الحادية عشرة من مشروع أراضي بيت الوطن.

وكانت وزارة الإسكان قد قررت مد فترة استقبال التحويلات البنكية حتى نهاية مايو 2026، استجابة لطلبات المصريين بالخارج الراغبين في الحجز، وذلك لتيسير استكمال إجراءات التحويل وتفادي أي معوقات قد تواجههم خلال فترة الطرح.

ويضم الطرح الجديد نحو 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة، في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد من المصريين المقيمين بالخارج على تملك الأراضي والوحدات السكنية داخل مصر.

أماكن أراضي بيت الوطن

المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة.

ومدن: 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن خرائط الأراضي في المدن الجديدة والأسعار الخاصة بكل قطعة أرض عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.