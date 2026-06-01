إعلان

خريطة أماكن أراضي بيت الوطن في 22 مدينة جديدة استعدادًا للحجز

كتب : محمد عبدالناصر

07:00 ص 01/06/2026

مشروع أراضي بيت الوطن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من فترة استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج لتسجيلها كأرصدة تمهيدًا للحجز بالمرحلة الحادية عشرة من مشروع أراضي بيت الوطن.

وكانت وزارة الإسكان قد قررت مد فترة استقبال التحويلات البنكية حتى نهاية مايو 2026، استجابة لطلبات المصريين بالخارج الراغبين في الحجز، وذلك لتيسير استكمال إجراءات التحويل وتفادي أي معوقات قد تواجههم خلال فترة الطرح.

ويضم الطرح الجديد نحو 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة، في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد من المصريين المقيمين بالخارج على تملك الأراضي والوحدات السكنية داخل مصر.

أماكن أراضي بيت الوطن

المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة.

ومدن: 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن خرائط الأراضي في المدن الجديدة والأسعار الخاصة بكل قطعة أرض عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشروع أراضي بيت الوطن وزارة الإسكان بيت الوطن المصريين بالخارج أراضي الإسكان

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رانيا منصور تنشر صورًا جديدة من عيد ميلاد ابنتها توانا
زووم

رانيا منصور تنشر صورًا جديدة من عيد ميلاد ابنتها توانا
استهدفت رادار ومراكز تحكم للطائرات.. تفاصيل قصف الجيش الأمريكي لمواقع في
شئون عربية و دولية

استهدفت رادار ومراكز تحكم للطائرات.. تفاصيل قصف الجيش الأمريكي لمواقع في
"شقاوة" تنتهي بكارثة.. حبس أب متهم بإنهاء حياة طفلته بالفيوم
أخبار المحافظات

"شقاوة" تنتهي بكارثة.. حبس أب متهم بإنهاء حياة طفلته بالفيوم
المراوح أم التكييف في الطقس الحار.. أيهما الأفضل لصحتك؟
نصائح طبية

المراوح أم التكييف في الطقس الحار.. أيهما الأفضل لصحتك؟
تعرف على أبرز 3 أمراض وحالات تتطلب عمليات زراعة نخاع من متبرع
جامعات ومعاهد

تعرف على أبرز 3 أمراض وحالات تتطلب عمليات زراعة نخاع من متبرع

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان